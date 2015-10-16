Держдума дала згоду на арешт депутата Пономарьова, який голосував проти анексії Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, «за» таке рішення проголосували 417 депутатів Держдуми, проти - троє.

Помічник Пономарьова Владислав Рогімов в інтерв'ю УНІАН заявив, що сьогоднішнє рішення російського парламенту - «просто показуха».

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«Такі дії російської влади - подання запиту в Інтерпол, і щоб не виглядати у світі зовсім негарно, Генеральна прокуратура Росії вирішила підключити ще й депутатів Держдуми», - сказав він.

«У будь-якій цивілізованій країні, де Іллю Володимировича затримають за запитом Інтерполу, суд стане на його бік і відпустить, бо вже був суд у Росії у цій справі, і він виплатив судовим приставам за судовим рішенням все до копійки. А за те саме, як відомо, не судять. У Росії це розуміють, і якщо судять, означає, що більше причепитися нема до чого», - додав Рогімов.

За його словами, влада РФ «не може пробачити Пономарьову голосування щодо Криму, висловлювання на підтримку Савченко, його позицію щодо Донбасу, тому мстить».

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Держдума РФ за запитом Генпрокуратури позбавила Пономарьова недоторканності.

9 червня Слідчий комітет РФ порушив проти нього кримінальну справу. За даними слідства, в 2010 році фонд «Сколково» уклав з Пономарьовим договір на виконання науково-дослідних робіт, вартість якого становила 750 тис. доларів. За цим договором передбачалося виконання Пономарьовим робіт у кілька етапів із складанням відповідних аналітичних звітів та отриманням рецензій міжнародних наукових організацій. Пізніше, щоб не можна було проконтролювати хід досліджень, віце-президент «Сколково» Бельтюков підписав з Пономарьовим додаткову угоду, яка знижувала вартість договору до 450 тис. доларів, однак фактично скасовувала систему поетапних звітів. Таким чином, як вважає слідство, вони створили умови для розкрадання коштів «Сколково» на користь Пономарьова. Щоб легалізувати оплату суми у 450 тис. доларів, Бельтюков склав під виглядом науково-дослідної роботи два звіти, які не становили абсолютно ніякої наукової цінності і не відповідали вимогам технічного завдання, і долучив їх до документів про витрачання грошових коштів. Щоб освоїти решту суми в 300 тис. доларів, Бельтюков уклав з Пономарьовим ще один договір, за умовами якого депутат повинен був провести курс лекцій і семінарів на тему «Комерціалізація нових технологій».

17 липня Басманний районний суд Москви заочно заарештував Пономарьова. Слідство оголосило його в міжнародний розшук. Таким чином, процедура розшуку через Інтерпол запущена після санкції суду на арешт Пономарьова. Відповідно до вимог КПК РФ і закону про статус депутата державної Думи і члена Ради федерації РФ, виконання даного судового рішення не може бути розпочате без згоди Держдуми.

Слідство заявляє, що Пономарьову може загрожувати до 10 років ув'язнення за розтрату у фонді «Сколково».

Адвокат Марія Баст наголосила, що Пономарьов відшкодував практично всі кошти фонду «Сколково». За її словами, відшкодування проходило в рамках цивільного позову - фонд через суд зажадав відшкодувати сплачені за проведені Пономарьовим лекції гроші. Баст сказала, що Пономарьов готовий приїхати до РФ для дачі показань. «Якби його сповістили вчасно, він би приїхав», - зазначила вона. За її словами, Пономарьов також готовий відповісти на запитання слідчого у письмовій формі, проте слідство на контакт не йде.