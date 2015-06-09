У РФ порушили справу щодо депутата Держдуми, який голосував проти анексії Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 33 і ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу РФ ("пособництво у розтраті").

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За даними Слідчого комітету, в 2010 році Фонд «Сколково» уклав із Пономарьовим договір на виконання науково-дослідних робіт, вартість якого становила $750 тис. За цим договором передбачалося виконання Пономарьовим робіт у кілька етапів зі складанням відповідних аналітичних звітів та отриманням рецензій міжнародних наукових організацій. Пізніше, ймовірно для того, щоб неможна було проконтролювати хід досліджень, віце-президент «Сколково» Бельтюков підписав із Пономарьовим додаткову угоду, що знижувала вартість договору до $450 тис., однак фактично скасовувала систему поетапних звітів. Таким чином, як вважає слідство, вони створили умови для розкрадання коштів «Сколково» на користь Пономарьова. Щоб легалізувати оплату суми у $450 тис., Бельтюков склав під виглядом науково-дослідної роботи два звіти, які не мали абсолютно ніякої наукової цінності та не відповідали вимогам технічного завдання, й долучив їх до документів про витрачання грошових коштів.

Зазначається, що для того, щоб освоїти решту суми в $300 тис., Бельтюков уклав із Пономарьовим ще один договір, за умовами якого депутат повинен був провести курс лекцій і семінарів на тему «Комерціалізація нових технологій». І через якийсь час Пономарьов дійсно надав до фонду документи про проведення таких лекцій. Але коли слідство почало розбиратися, що собою являють насправді ці лекції, кожна з яких оцінювалася в середньому в $30 тис., виявилося, що це були короткі бліц-виступи від 3 до 18 хвилин, причому на заходах, ніяк не пов'язаних із заявленою тематикою. А за звітами це були повноцінні лекції. Таким чином, за версією слідства, Пономарьов вчинив пособництво Бельтюкову в розтраті коштів Фонду «Сколково» на суму понад 22 млн руб.

«У зв'язку з тим, що Пономарьов перебуває за межами Російської Федерації, слідство планує ініціювати його міжнародний розшук із подальшою екстрадицією для того, щоб він постав перед російським правосуддям. Разом із цим слідство вживатиме заходи для відшкодування збитків від цього злочину», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Держдума РФ за запитом Генпрокуратури позбавила недоторканності депутата Іллю Пономарьова.