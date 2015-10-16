Порошенко заявив про бажання бути обраним до Європейського парламенту

Президент України Петро Порошенко хотів би після завершення президентської каденції отримати право бути обраним до Європейського парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Одесі.

«Я хотів би після завершення президентської каденції, хоч би коли це сталося, мати право бути обраним до Європейського парламенту. Це право мають лише ті країни, які є членами Європейського Союзу. Я впевнений, що якщо ми ефективно працюватимемо, Україна вийде на ті критерії, які дадуть змогу нам реально претендувати на членство», - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що на його думку, членство в ЄС є національною ідеєю, яка об'єднує більшість громадян України.

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Як наголосив очільник держави, мирна, ефективна, реформована країна має бути членом Європейського Союзу, «це - моя мрія».

«Я хочу всіх привітати з блискучою подією. З тим, що вчора в Нью-Йорку Україна отримала фантастичну кількість голосів – 177 голосів. Увесь світ з нами, з Україною, при голосуванні за обрання членом Ради безпеки ООН», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня на 70-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй Україну обрано непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки. «За» проголосували 177 країн.