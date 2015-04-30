Україна вітає резолюцію Європейського парламенту щодо Савченко - Порошенко

Про це він написав у Facebook.

"Україна вітає резолюцію Європейського парламенту щодо Надії Савченко. Це серйозний крок на шляху до її звільнення. Європарламент засудив "Російську Федерацію за її незаконне викрадення, утримування у в’язниці близько року та проведення слідства щодо Надії Савченко; вимагає від російської влади виконувати свої міжнародні зобов’язання в рамках Мінських домовленостей та, зокрема, відповідно до погодженого Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей»; вважає, що Росія не має правових підстав та не володіє юрисдикцією для здійснення будь-яких дій проти Надії Савченко, наприклад, таких як тримання під вартою, проведення слідства чи висунення обвинувачень проти неї". Також, Європарламент закликав "до негайного звільнення всіх інших українських громадян, включаючи українського режисера Олега Сенцова та Хайсера Джемілєва, які незаконно утримуються в Росії", - зазначив президент.