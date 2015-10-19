Вибори в Маріуполі можуть бути скасовані - Жебрівський

Про це він сказав в ефірі "5 каналу".

"Завтра, як переживемо ніч, як пройде ця доба ... Якщо ми побачимо, що ситуація буде тільки погіршуватися, якщо це стане зрозуміло, то я буду звертатися до Центральної виборчої комісії, щоб скасувати вибори 25 жовтня в місті Маріуполь", - сказав він, передає Інсайдер.

Читайте такожЖебрівський: вибори у містах поблизу лінії розмежування на Донбасі відбудуться навесні

Губернатор зазначив, що за останні дні ситуація навколо виборчого процесу в місті загострилася, зокрема робляться спроби блокувати діяльність міської виборчої комісії, яка, у свою чергу, приймає невмотивовані рішення про розпуск дільничних виборчкомів.

Крім того, в ніч на понеділок з гранатомета був обстріляний будинок в Маріуполі.

Жебрівський підкреслив, що завжди виступав проти проведення місцевих виборів в Маріуполі 25 жовтня.

За його словами, 20 жовтня обладміністрація проаналізує всю зібрану інформацію щодо ситуації з безпекою в місті і прийме рішення про можливість проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, 12 жовтня Центральна виборча комісія сформувала новий склад Маріупольської міської виборчої комісії.

Попередній склад був розпущений через порушення законодавства.