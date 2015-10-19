Вибори в Маріуполі можуть бути скасовані - Жебрівський

18:11, 19 жовтня 2015
Політика
1550 0

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський допускає скасування місцевих виборів у Маріуполі Донецької області.

Фото УНИАН

Про це він сказав в ефірі "5 каналу".

"Завтра, як переживемо ніч, як пройде ця доба ... Якщо ми побачимо, що ситуація буде тільки погіршуватися, якщо це стане зрозуміло, то я буду звертатися до Центральної виборчої комісії, щоб скасувати вибори 25 жовтня в місті Маріуполь", - сказав він, передає Інсайдер.

Читайте такожЖебрівський: вибори у містах поблизу лінії розмежування на Донбасі відбудуться навесні

Губернатор зазначив, що за останні дні ситуація навколо виборчого процесу в місті загострилася, зокрема робляться спроби блокувати діяльність міської виборчої комісії, яка, у свою чергу, приймає невмотивовані рішення про розпуск дільничних виборчкомів.

Крім того, в ніч на понеділок з гранатомета був обстріляний будинок в Маріуполі.

Жебрівський підкреслив, що завжди виступав проти проведення місцевих виборів в Маріуполі 25 жовтня.

За його словами, 20 жовтня обладміністрація проаналізує всю зібрану інформацію щодо ситуації з безпекою в місті і прийме рішення про можливість проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, 12 жовтня Центральна виборча комісія сформувала новий склад Маріупольської міської виборчої комісії.

Попередній склад був розпущений через порушення законодавства.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter