ЦВК відмовила в реєстрації Михайлу Добкіну кандидатом у депутати Харківської облради

Про це йдеться в повідомленні відділу взаємодії із засобами масової інформації секретаріату Центральної виборчої комісії.

"Харківську обласну виборчу комісію зобов'язано видати представнику цієї організації партії у вказаній комісії посвідчення відповідних кандидатів у депутати встановленої форми", - повідомляє ЦВК.

Разом з тим, після розгляду документів щодо реєстрації вказаного представника та встановивши їх відповідність вимогам виборчого закону, ЦВК встановила наявність підстав для відмови в реєстрації окремих осіб.

Читайте також"Опозиційний блок" не висуватиме власного кандидата на посаду мера Харкова – Добкін

Зазначається, що комісією прийнято рішення відмовити в реєстрації кандидатів у депутати Михайла Добкіна включеного першим кандидатом, а також Гнєзділової О.М. та Кобзаря А.В., закріплених за територіальними виборчими округами № 63 та № 25 відповідно.

Також, ЦВК зареєструвала представника Регіональної організації Політичної Партії "Опозиційний блок" у Харківській обласній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Мартіна А.М.

"Крім того, Харківську ОВК зобов'язано до 19 жовтня 2015 року включно в установленому порядку провести повторне жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Харківської обласної ради для голосування в багатомандатному виборчому окрузі, забезпечивши включення до виборчого бюлетеня відомостей про Регіональну організацію Політичної Партії "Опозиційний блок" в Харківській області", - наголосили в ЦВК.

Читайте такожЦВК скасувала рішення Харківської ОВК про відмову у реєстрації кандидатів від "Опозиційного блоку"

Як повідомляв УНІАН, Харківська обласна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатам у депутати Харківської обласної ради від місцевої організації партії "Опозиційний блок" на законних підставах. Заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера також висловив жаль, що ЦВК "безпідставно скасувала відповідну постанову ТВК і припинила достроково повноваження усього складу Харківської обласної виборчої комісії".