Голова Закарпатської ОВК: всі надруковані для області бюлетені недійсні

Причина – помилка в назві партії "Об’єднання Самопоміч", яку в бюлетенях назвали просто "Самопоміч", а це, як виявилось, назва зовсім іншої політпартії, повідомив голова Закарпатської обласної виборчої комісії (ОВК) Микола Сличко, передає mukachevo.net.

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"Текст бюлетенів затверджувався цілою комісією, зокрема там були присутні представники "Об’єднання Самопоміч", преса, уповноважені представники різних політичних сил. Три тижні тому всі дільничні комісії були ознайомлені з цим текстом", - зазначив голова ОВК.

Микола Сличко підкреслив, що не зрозуміло, чому два члени обласної виборчої комісії від "Об’єднання Самопоміч" тоді проголосували за це рішення і не сказали жодних зауважень. "Чи це було спеціально, чи як?", - запитує він.

"Ми приймемо рішення про перерозподіл коштів і передрук бюлетенів. Ми встигаємо це зробити до виборів, щоб голосування на Закарпатті відбулось", - додав Микола Сличко.