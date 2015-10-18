Порошенко хоче посилити відповідальність за підкуп на виборах
20:55, 18 жовтня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко закликає парламент ухвалити зміни до законодавства задля підвищення відповідальності за факт підкупу на виборах.
REUTERS
Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам у неділю ввечері.
“Я звертаюся і закликаю (парламентську) коаліцію по внесенню змін до виборчого законодавства щодо підвищення відповідальності за факт підкупу”, - сказав глава держави.
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Президент також закликав громадян прийти на місцеві вибори і таким чином допомогти створити проукраїнську коаліцію в кожній місцевій раді.
Як повідомляв УНІАН, 6 серпня президент України підписав Закон «Про місцеві вибори».
14 липня Верховна Рада прийняла документ. За нього проголосували 257 народних депутатів з 320 зареєстрованих у сесійній залі.
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