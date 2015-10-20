ГПУ викличе Наливайченка для пояснень щодо заяв про "російський слід" у розстрілах на Майдані

Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (ГПУ) Сергій Горбатюк.

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За його словами, у січні 2015 року Валентин Наливайченко заявив, що СБУ встановила причетність до розстрілів на Майдані російських спецслужб.

В той же час Сергій Горабтюк зазначив, що на численні запити ГПУ жодної конкретної інформації СБУ з цього приводу не надавала. "Жодних документів з доказами, що ці особи якимось чином сприяли чи задіяні були, не надавалося... На даний час Валентин Наливайченко продовжує наполягати, що надавав Генпрокуратурі всі дані, що представники ФСБ причетні до розстрілу на Майдані. Ми запрошуємо пана Наливайченка, як свідка на допит, щоб він нам показав і розповів, де він бачить докази, про що говорить, де ті матеріали, про які він говорить. Тому що те, про що він говорить, доказів не має", - сказав Сергій Горбатюк.

Водночас він зауважив, що слідство не відкидає версій щодо причетності тих чи інших осіб або спецслужб і перевіряє їх.

На запитання, чи слід розуміти цю заяву як публічну, Горбатюк відповів позитивно, зауваживши, що, крім того, Наливайченку буде надіслана офіційна повістка з датою та часом, коли йому треба буде з'явитись на допит.