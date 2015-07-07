МВС: прокуратура розслідує "секретні" польоти українського АН-26 до Росії у дні розстрілу Майдану

Про це Радіо Свобода повідомив керівник департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Напередодні російські ЗМІ повідомили, що російські авіаційні структури виграли суд у МВС України у справі про борг за обслуговування військового літака, що здійснював польоти під час Майдану. За даними російського видання gazeta.ru, літак АН-26 здійснив два засекречені рейси в лютому 2014 року на територію Росії.

Читайте такожСБУ затримала одного з керівників "Беркута", причетного до розстрілів активістів Майдану (відео)У лютому 2014 року російська держкорпорація ОрПР (Організація повітряного руху) здійснила «проводку» літака Ан-26, що належить військовій частині №2269 до одного з російських аеродромів і назад. Згодом компанія звернулася до суду з вимогою стягнути плату за «проведення» по російській території літаків. Російський суд задовольнив вимоги компанії.

За даними російського видання, літак міг вивезти в Росію особисті статки людей з оточення Януковича, й доставити в Україну спецзасоби для "Беркуту".

Радіо Свобода звернулося до Генпрокуратури з проханням прокоментувати цю інформацію.