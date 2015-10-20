ГПУ: представники ФСБ РФ були в Україні під час Майдану, але їхня причетність до розстрілів не встановлена
Помічник президента РФ Владислав Сурков та представники ФСБ РФ приїжджали до України для того, щоб ознайомитися з подіями на Майдані, і їхня причетність до розстрілів активістів не встановлена.
Про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління генеральної прокуратури України (ГПУ) Сергій Горбатюк.
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"Ще з квітня 2014 року до слідчих Генеральної прокуратури надійшла інформація про те, що в період Майдану до України неодноразово приїжджали представники ФСБ. Це було в середині грудня (2013 року) - приїхали 27 осіб. У 20-х числах січня приїжджали 7 осіб, і 20 лютого приїхали 7 осіб, у тому числі представник адміністрації російського президента Сурков Владислав", - сказав Сергій Горбатюк.
За його словами, "ці обставини були ретельно досліджені слідчими, і за результатами розслідування встановлено, що ці делегації (і перша, і друга) приїжджали з ознайомлювальною метою: як проходить акція, як організовуються, хто фінансує. Саме ці питання їх цікавили. Інших даних, що ці особи якимось чином чинили злочини на Майдані, отримано не було", - заявив Сергій Горбатюк.
На запитання, чи мають право і нестимуть якусь відповідальність працівники спецслужби іноземної держави, якщо вони приїжджали в Україну, Горбатюк відповів: "Перебування на території України не складає складу злочину, тому що вони за офіційними документами прибули і за офіційними документами вибули. Проте, щодо передачі їм інформації працівниками СБУ відкрито кримінальне провадження, і воно розслідується Головною військовою прокуратурою".
Разом з тим, Сергій Горбатюк зауважив, що зараз немає інформації про можливий приїзд в Україну в період Революції гідності представників будь-яких інших спецслужб.