Порошенко: Україна вистояла найважчий рік своєї історії і готова йти вперед

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна вистояла найважчий рік своєї історії і готова йти вперед.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час церемонії урочистого підняття Державного прапора України на Софійській площі у Києві.

"За 24 роки відновленої Незалежності цей прапор міцно укорінився в нашій свідомості, життя без нього вже навіть не можна уявити... Але найбільшу народну повагу і шану прапор здобув під час нашої з вами Революції гідності і під час війни українського народу за Незалежність, проти російських загарбників", - підкреслив президент.

Порошенко відзначив, що прапор “майорить над нашими позиціями на східному фронті; синьо-жовті стрічки та шеврони стали символом мужності українських військовослужбовців, добровольців, волонтерів”.

“Наш прапор – це живий свідок перемог і невдач - невдач, без яких не буває, на жаль, жодна війна... Наш державний прапор – пароль, за яким знати, хто у нас свій, а хто чужий, наш священний оберіг, знак нашої єдності і перемоги. Україна багато чого пережила, вистояла найважчий рік своєї історії і готова зараз йти вперед. Знову і знову закликаю до єдності. Один-єдиний національно-державний стяг цінніший за сотні партійних знамен. Це мій прямий заклик до всіх політичних сил, перш за все тих, хто об'єднався в парламентську коаліцію, єднатися заради України", - зазначив глава держави.

Також Порошенко передав зі своїм підписом український прапор, подарований бойовою 81-ю бригадою, на виставку бойових прапорів частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України із зони АТО, що відкрилася на Софійській площі.