На Закарпатті помилка у надрукованих бюлетенях обійдеться у мільйон гривень збитків
15:24, 20 жовтня 2015Політика
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Передрук зіпсованих бюлетенів для Закарпаття обійдеться державі майже в 1 мільйон гривень.
Передрук зіпсованих бюлетенів для Закарпаття коштуватиме майже 1 мільйон гривень / УНІАН
Саме таку цифру в коментарі Mukachevo.net назвали в місцевому осередку Комітету виборців України.
Мова йде про майже мільйон зіпсованих бюлетенів (958 981). Вартість друку одного з них, пояснили у КВУ, складає близько 1 гривні.
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Ці кошти будуть виділені з спецфонду в рамках фінансування чергових місцевих виборів з державного бюджету.
Як раніше повідомляв УНІАН, всі надруковані Центральною виборчою комісією бюлетені для Закарпатської області є недійсними, а це близько 900 тис.
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