На Закарпатті помилка у надрукованих бюлетенях обійдеться у мільйон гривень збитків

Саме таку цифру в коментарі Mukachevo.net назвали в місцевому осередку Комітету виборців України.

Мова йде про майже мільйон зіпсованих бюлетенів (958 981). Вартість друку одного з них, пояснили у КВУ, складає близько 1 гривні.

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Ці кошти будуть виділені з спецфонду в рамках фінансування чергових місцевих виборів з державного бюджету.

Як раніше повідомляв УНІАН, всі надруковані Центральною виборчою комісією бюлетені для Закарпатської області є недійсними, а це близько 900 тис.