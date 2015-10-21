ОБСЄ не має мандата для спостереження за можливими виборами на окупованому Донбасі

Жодна місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі наразі не має мандата для здійснення спостереження і верифікації можливих виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу.

Про це в коментарі УНІАН сказав представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

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Таким чином він відповів на запитання про те, чи обговорювалося 20 жовтня на засіданні робочої підгрупи у Мінську питання направлення на тимчасово окуповані території Донбасу безпекової місії від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ) щодо оцінки можливості проведення там виборів.

“Справа в тому, що ОБСЄ не має мандата для оцінки чи верифікації можливості проведення політичного процесу чи початку політичного процесу. Це питання обговороювалося на попередньому засіданні у присутності заступника голови Спеціальної моніторингової місії (ОБСЄ) Александра Хуга. Я йому прямо задавав питання, на що він відповів, що ми не маємо такого мандата, тобто робити відмашку початку політичному процесу, по суті, виборчому процесу”, - наголосив Безсмертний.

За його словами, “очікувати від них (бойовиків - УНІАН) дозволу на початок політичного процесу годі. Ми можемо отримати верифікацію виконання рішень про відведення зброї та про озброєння тощо”.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що на тимчасово окуповані території Донбасу необхідно направити безпекову місію БДІПЛ/ОБСЄ для оцінки ситуації щодо можливого проведення виборів.

Міністр повідомив про ключові передумови для проведення виборів на Донбасі.

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"Перше - вони мають проводитися на основі українського законодавства. Береться український закон про вибори і на основі нього будується логіка виборів. Друге, і це записано у Мінських домовленостях, безпосередньо Бюро з демократії і прав людини має визначити, що модальності майбутніх виборів - вони відповідають практиці і правилам ОБСЄ. Третє - Бюро з демократії і прав людини має з самого початку відрядити так звану безпекову місію на Донбас і сказати, чи можна взагалі там починати підготовку до проведення виборів", - заявив Клімкін.