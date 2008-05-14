Тимошенко відповіла Васюнику: його план - то хай і організовує його виконання

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО схвалила план віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА з подолання кризи в демократичній коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила після оголошення М.ВАСЮНИКОМ своєї заяви.

Прем`єр сказала, що не бачить жодних проблем для виконання запропонованого ним плану.

«Єдине, що всі члени уряду, політики в Україні і журналісти, і навіть всі громадяни України і їхні діти розуміють, що сьогодні те, що відбувається в політиці, - це наслідок боротьби Президента і його людини – БАЛОГИ проти прем`єр-міністра та збільшення, і зміцнення довіри до уряду і прем`єра в суспільстві», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим вона назвала запропонований план доволі складним, проте висловила готовність виконувати його.

«Водночас, я б хотіла, щоб наші колеги великими планами не прикривали реальність. Ви знаєте, що чотири місяці я особисто терпіла все: наругу і всі руйнівні дії в роботі уряду», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вкотре наголосила, що для її команди альтернативи демократичної коаліції не існує.

Звертаючись до І.ВАСЮНИКА, Ю.ТИМОШЕНКО також сказала, що оскільки він запропонував реалізацію такого плану, то хай і організовує його виконання.

«Я хотіла б побачити, як у вас вийде організувати все це», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 травня, на засіданні Кабміну віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК запропонував тижневий план дій для подолання кризив діяльності демократичної коаліції.

Віце-прем`єр запропонував сформувати на принципах рівного представництва переговорну групу з депутатів коаліції і членів уряду для вироблення пропозицій щодо виходу з кризи.

На його думку, головним завданням групи є досягнення консенсусу з термінового ухвалення нової редакції закону про Кабінет Міністрів і пакета першочергових законопроектів відповідно до коаліційної угоди між БЮТ і НУ-НС, а також розгляд урядом уже на наступному засіданні змін до державного бюджету на 2008 рік з невідкладним внесенням до Верховної Ради.

І.ВАСЮНИК також запропонував на першому триденному етапі провести позачергове засідання уряду для розгляду стану і пріоритетів економічної політики і розробки пакета антиінфляційних законів, упорядкувати процедуру призначення регіонального керівництва відповідно до Конституції і законів України, терміново ухвалити принципові кадрові рішення, в першу чергу, щодо Фонду держмайна, Антимонопольного комітету і Держкомтелерадіо.

На другому етапі впродовж одного дня віце-прем`єр запропонував розглянути пропозиції групи на зборах коаліції і уряду разом з Президентом і прем`єр-міністром.

Згідно з пропозиціями віце-прем`єра, на третьому дводенному етапі група повинна розробити остаточні пропозиції, а на четвертому одноденному етапі – на зборах коаліції за участю Президента, прем`єра і членів уряду повинні бути ухвалені рішення, які прокладатимуть шлях для вирішення всіх гострих питань і відновлять нормальне функціонування всіх державних інститутів.