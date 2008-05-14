Васюник пропонує план для подолання кризи влади

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК пропонує тижневий план дій для подолання кризи у діяльності демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві І.ВАСЮНИКА, яку він зробив за дорученням членів уряду від блоку НУ-НС на засіданні Кабінету міністрів.

«Ми маємо усі підстави визнати нинішній етап у діяльності демократичної коаліції та сьогоднішньої української влади як кризовий. Політика чвар, інтриг, взаємопоборювання, протистояння інститутів Президента та уряду себе вичерпала. Переможців не буде, а програють держава та народ України», - вважає І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр пропонує сформувати на принципах рівного представництва переговорну групу із депутатів коаліції та членів уряду для вироблення пропозицій щодо виходу з кризи.

На його думку, головним завданням групи є досягнення консенсусу щодо термінового ухвалення нової редакції закону про Кабінет міністрів та пакету першочергових законопроектів відповідно до коаліційної угоди між БЮТ і НУ-НС, а також розгляд урядом уже на наступному засіданні змін до державного бюджету на 2008 рік із невідкладним внесенням до Верховної Ради.

І.ВАСЮНИК також пропонує на першому триденному етапі провести позачергове засідання уряду для розгляду стану і пріоритетів економічної політики та розробки пакету антиінфляційних законів, упорядкувати процедуру призначення регіонального керівництва відповідно до Конституції та законів України, терміново ухвалити принципові кадрові рішення, насамперед, щодо Фонду держмайна, Антимонопольного комітету і Держкомтелерадіо.

На другому етапі протягом одного дня віце-прем’єр пропонує розглянути пропозиції групи на зборах коаліції і уряду разом з Президентом та прем’єр-міністром.

«Розмова має бути абсолютно відвертою, без затикання ротів, доки кожен не почує думку іншого і доки кожен зможе висловитися. Бо однією з найважливіших причин сучасної кризи є нещирість, закритість, інтриги та кулуарність», - вважає І.ВАСЮНИК.

Згідно з пропозиціями віце-прем’єра, на третьому дводенному етапі група повинна виробити остаточні пропозиції, а на четвертому одноденному етапі – на зборах коаліції за участю Президента, прем’єра та членів уряду мають бути ухвалені рішення, які прокладуть шлях для вирішення усіх гострих питань та відновлять нормальне функціонування всіх державних інституцій.

«Переконаний, що цей процес мають супроводжувати щоденні переговори Президента та прем’єра віч-на-віч. У підсумку ми втратимо тиждень, але зрештою Україна виграє роки», - заявив І.ВАСЮНИК.