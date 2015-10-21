Апеляційний суд відмовив адвокату Пукача у відведенні суддівської колегії

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив голова суддівської колегії Апеляційного суду столиці Степан Гладій.

"У задоволенні заяви адвоката Демиденка про відвід суддів відмовити", - зазначив він.

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Гладій пояснив, що у своєму клопотанні адвокат не навів вагомих підстав і обгрунтувань для відводу колегії суддів, а тому таке клопотання задоволенню не підлягає.

Судове засідання у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва розглядає скаргу на вирок Пукачу, засудженому до пожиттєвого ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Олексій Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.