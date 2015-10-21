Адвокат Пукача заявив відвід колегії суддів, вважаючи, що через тиск з АП вони не можуть бути неупередженими
13:33, 21 жовтня 2015Політика
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Адвокат екс-генерала МВС України Олексія Пукача Григорій Демиденко заявив відвід колегії суддів Апеляційного суду Києва, який розглядає скаргу на вирок Пукача, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Олексій Пукач / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема адвокат вважає, що колегія суддів не може бути неупередженими, оскільки на його переконання на них чиниться тиск, зокрема з Апеляційного суду.
При цьому Демиденко згадав відомий відеозапис колишнього голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, на якому той заявляє, що нібито з Адміністрації президента час від часу надходили вказівки, що і як, по яких справах треба вирішувати.
Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення.
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