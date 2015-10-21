Адвокат Пукача заявив відвід колегії суддів, вважаючи, що через тиск з АП вони не можуть бути неупередженими

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема адвокат вважає, що колегія суддів не може бути неупередженими, оскільки на його переконання на них чиниться тиск, зокрема з Апеляційного суду.

При цьому Демиденко згадав відомий відеозапис колишнього голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, на якому той заявляє, що нібито з Адміністрації президента час від часу надходили вказівки, що і як, по яких справах треба вирішувати.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення.