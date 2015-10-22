На сайті Ради будуть публікувати інформацію щодо прогулів депутатів - Гройсман

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

"З сьогоднішнього дня на персональних сторінках усіх народних депутатів, поруч з фото депутата з'явилась інформація щодо його участі у засіданнях за даними електронної реєстрації. Є відповідні цифри і графічна картинка. І на моїй в тому числі", - зазначив спікер парламенту.

Також Гройсман повідомив, що невдовзі з'явиться інформація і щодо участі депутатів в голосуваннях і в роботі комітетів.

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Загалом, голова Верховної Ради підтримав необхідність підвищення відповідальності депутатів.

"Зараз активно обговорюється питання позбавлення депутатів мандату за "прогули". Повністю підтримую позицію, що відповідальність депутатів треба підвищувати. Але запропонований шлях не принесе швидких результатів - він вимагає змін до Конституції. Тому, не відкидаючи цей шлях, вважаю, що на нинішньому етапі необхідна активна позиція громадськості", - зазначив Гройсман.

Зараз активно обговорюється питання позбавлення депутатів мандату за "прогули". Повністю підтримую позицію, що відповіда... Posted by Volodymyr Groysman on Wednesday, October 21, 2015

Як повідомляв УНІАН, на офіційному веб-сайті Верховної Ради відтепер оприлюднюються всі депутатські запити.