Сайт Ради відтепер публікуватиме всі депутатські запити



Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це заявив голова парламенту Володимир Гройсман.

"З сьогоднішнього дня оприлюднення запитів стане постійною і обов'язковою практикою в роботі парламенту", - сказав він Гройсман.

"Взявши до уваги великі суспільні очікування щодо очищення влади, такі нововведення покликані попереджати і виявляти корупційну складову в діяльності народних депутатів України", - зазначив Гройсман.

"Інциденти з депутатськими зверненнями, якими можна торгувати, мають назавжди піти в минуле. Парламент повинен очиститися і перевернути цю ганебну сторінку своєї історії", - заявив він.

Голова ВР повідомив, що всі депутатські запити реєструються у Верховній Раді, і питання їх розгляду вносяться до порядку денного пленарних засідань.

При цьому Гройсман зазначив, що ситуація з депутатськими зверненнями і листами значно складніше, "оскільки такі документи ніде не реєструються", і "поки зміст депутатських звернень для громадськості недоступний".

Він зазначив, що буде ініціювати зміни в законодавство, які дозволять оприлюднити депутатські звернення. У той же час Гройсман звернувся до народних депутатів із закликом надавати свої депутатські звернення для розміщення їх на сайті.

Форма пошуку вже опублікованих запитів народних депутатів поточного скликання доступна в підрозділі "Контрольна діяльність" розділу "Головне" на сайті парламенту або за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/pkg_depzap.search_form.

Як відомо, 17 вересня в сесійній залі ВР генеральний прокурор Віктор Шокін продемонстрував відео, на якому нібито народний депутат Ігор Мосійчук називає розцінки за оприлюднення депутатського запиту. Зокрема, йдеться про те, що за запит народного депутата з комерційних питань слід заплатити 10-15 тис. доларів, а за депутатське звернення до владних структур – від 3 до 5 тис. доларів.