Прем’єр-міністр Люксембургу: Якщо Мінські угоди не будуть виконані, ЄС запровадить нові санкції

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНІАН.

“Якщо Мінські угоди не будуть виконані, то будуть нові санкції. Якщо будуть виконані, то будемо говорити про інші справи”, - сказав Беттель.

Читайте такожПрем'єр Люксембургу стане першим в Євросоюзі лідером, який уклав одностатевий шлюб

За його словами, всі пункти Мінських домовленостей мають бути виконані у повному обсязі.

“Якщо лише один пункт виконується, то ми ж не можемо зняти санкції. Отже, санкції є результатом розгляду ситуації”, - підкреслив прем’єр-міністр Люксембургу. При цьому він додав, що це не лише його персональна позиція.

Беттель зазначив, що в разі виконання Мінських угод, ЄС змушений буде відповідно реагувати.

"Проте на сьогодні ситуація з дотриманням перемир'я дуже крихка, і поки що складно сказати, яким буде наше рішення 31 грудня, але 28 країн ЄС бачать ситуацію однаково", - сказав прем’єр-міністр Люксембургу.