Порошенко розгляне питання звільнення генпрокурора Шокіна

На думку автора петиції, Шокін був помічений у корупційних скандалах і не зміг покращити роботу прокуратори.

"Жоден із призначених Вами прокурорів не дав тих результатів, які очікує громадськість. Кожен пішов у відставку через скандал, пов'язаний з покриванням корупціонерів, і ні один не поніс ніякої відповідальності за свою злочинну бездіяльність", - йдеться в тексті петиції.

Петиція була подана 29 серпня.

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Тепер цю петицію повинні передати в Адміністрацію президента України на розгляд, після чого АП передасть свої висновки президенту. Потім Порошенко повинен надати свою відповідь на петицію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко підписав указ, яким затвердив порядок розгляду електронної петиції, адресовану президенту України, та дав старт роботі відповідного сайту.

Відзначимо, що подібна процедура спілкування народу з президентом успішно працює в США. В Україні поки що найпопулярнішою була петиція про вільне володіння зброєю.