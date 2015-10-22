Телеканал Міноборони РФ вигадав фейк про інтерв'ю Яценюка щодо домагань Тимошенко

Про це заявили у російській редакції Radio France Internationale.

При цьому "Звєзда" посилається на "інтерв'ю", яке нібито брала у Яценюка журналістка російської редакції Radio France Internationale Олена Серветтаз.

Російська редакція RFI попереджає всіх, хто міг випадково прочитати «новину» від телеканалу "Звєзда", що обидва представлених у ній «факти» є плодами вимислу.

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"Журналістка RFI Олена Серветтаз не брала інтерв'ю в Арсенія Яценюка, і хоча б тому не могла задати йому питання «про стосунки прем'єра з лідерами фракцій у Раді». Більш того, подібних питань ніколи не ставив Яценюку жоден співробітник жодної з 12 мовних редакцій RFI", - йдеться у повідомленні.

Хто заніс на сторінку телеканалу «Звєзда» повідомлення про «сексуальні домагання», поки залишається таємницею.

Варто зазначити, що фейки в російських ЗМІ про Україну - не новина. Так, раніше російське видання "Комсомольська правда" на своєму каналі в Youtube виклало постановочне відео, нібито зняте на мобільний телефон в кабіні ЗРК "Бук" ніким іншим, як "офіцером СБУ".