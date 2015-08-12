Роспропаганда новим фейком перевершила "розп'ятого хлопчика" - виклала відео "офіцерів СБУ", які збивають Боїнг з ЗРК "БУК"

З перших секунд ролика невідомий чоловік за кадром з яскраво вираженим московським акцентом голосно заявляє: "Борт на підльоті, судячи з часу".

"Так, 16:07, він повинен бути десь в 160 кілометрах від нас", - відповідає його співрозмовник завченою фразою. Пізніше він на камеру для чого називає нібито і дату зйомки - 17 липня 2014 року (дата і час катастрофи Боїнга - ред.).

Читайте такожСлідком Росії видав книгу про "злочини української армії" з фейковою обкладинкою

Подальше "статутне" спілкування людей, які знаходяться в кабіні, чим далі тим більше нагадує театральну постановку - вони говорять голосно, чітко, суворо по черзі, іноді затинаючись і "забуваючи" про інтонації і виразність.

При цьому, судячи з фраз на кшталт "Що за хр*нь", "Дебіли виродки приб'ю", командиру борту більше за інших бракує акторської майстерності.

У коментарях під відео в основному - обурення від поганої режисури та підбору акторів.

"По інтонації чути, що читають студенти з папірця. Озвучку цілком могли б замовити у акторів радіоспектаклів", - радить один з коментаторів.

"Погані актори, в прохідних серіалах на домашньому такі ж діалоги з такими ж інтонаціями, теща дивиться, знаю", - зауважує інший.

Деяких також обурили логічні нестиковки в ролику.

"Як могло СБУ потрапити в кабіну російського Бука? Що за дебілізм...", - зазначає один з користувачів.

Нагадаємо, крім "чудес" про розп'ятого хлопчика і двох рабів для кожного карателя, російська пропаганда неодноразово вкидала фейки про причини падіння малазійського Боїнга рік тому, коли загинуло 298 осіб.

Рупори режиму Путіна постійно вигадують нові спекуляції, або за допомогою підроблених супутникових фотографій, або, висловлюючи припущення, що українські навчання ППО вийшли з-під контролю.