Нові обстріли бойовиків створюють передумови для зриву Мінських домовленостей - Генштаб

Про це повідомив прес-секретар Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

"Порушення бойовиками режиму тиші - це прецедент, який створює передумови для зриву Мінських домовленостей", - заявив він.

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З іншого боку, за словами Селезньова, вогонь, який вівся вночі з мінометів, - це так званий провокаційний обстріл.

"Бойовики вели вогонь в нашу сторону, але вогонь був не прицільний", - зазначив представник Генштабу.

Як повідомляв УНІАН, учорашній вечір і сьогоднішній ніч в зоні проведення АТО не були спокійними. Бойовики відновили обстріл позицій українських військових.

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Починаючи з 21:42 і майже до 23:00 терористи обстрілювали позиції українських силовиків в районі селища Піски, а в Опитному працював гранатомет бойовиків.

Також у прес-центрі повідомили, що в районі села Широкине бойовики здійснювали провокаційні дії, стріляючи з гранатометів, стрілецької зброї і мінометів.