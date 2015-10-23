Бойовики відновили обстріли позицій сил АТО у Пісках і Опитному

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Розпочинаючи з 21.42 і майже до 23 години бойовики обстрілювали наші позиції в районі населеного пункту Піски, а по Опитному працював гранатомет бандитів", - зазначається в повідомленні.

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Також у прес-центрі повідомили, що в районі Широкиного бойовики здійснювали провокаційні дії, стріляючи з гранатометів, стрілецької зброї, а в 00.26-0.31 з використанням 82 мм міномета.

"Українські військові, дотримуючись Мінських домовленостей, вогонь у відповідь не відкривали", - підсумували в прес-центрі.