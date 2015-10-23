Порошенко дозволив військовим служити за контрактом лише 6 місяців

Він дозволяє служити за контрактом на шість місяців, а не три роки, як раніше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, закон спрямований на забезпечення встановлення конкретних термінів військової служби за контрактом під час дії особливого періоду, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану.

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Документом внесено зміни Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», встановивши для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які вислужили під час дії особливого періоду не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні - 6 місяців.

Передбачається також можливість дострокового припинення контракту у разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію.

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Також врахована можливість продовжити військову службу за контрактом у разі закінчення строку контракту і незавершення особливого періоду на строк 6 місяців.

Закон дозволить збільшити кількість військовослужбовців за контрактом з досвідом бойових дій у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 жовтня ухвалила закон “Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» (щодо уточнення строків військової служби за контрактом)”.