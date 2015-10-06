Рада скоротила термін служби за контрактом з 3 років до 6 місяців

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (№ 2356а) проголосували 253 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Один з авторів законопроекту, народний депутат Тетяна Чорновол зазначила, що "у вересні почалася демобілізація, але ті люди, які провоювали найскладніший рік війни, багато з них хотіли б продовжити службу, хотіли б підписати контракт, але нинішній закон дає можливість підписати контракт від трьох років".

За її словами, даним законопроектом пропонується надати можливість підписання короткострокових контрактів, щоб бійці, які демобілізовуються, могли підписати контракт на 6 місяців з правом пролонгації.

"Це зараз надзвичайно потрібно всій країні, тому що люди, які захищали нашу країну цей найскладніший рік, здобули безцінний досвід, і ми надзвичайно зацікавлені, щоб частина з них залишилася на фронті і навчала новачків мобілізованих", - наголосила Чорновол. Вона додала, що цей законопроект "підтримали як Міноборони, так і Генштаб".

Чорновол наголосила, що такий контракт може підписати "той військовослужбовець, який відслужив вже 11 місяців". "Тобто, ті люди, які вперше йдуть на мобілізацію, не мають право підписати такий короткостроковий контракт на півроку, бо вони йдуть на рік",- пояснила вона.

Голова комітету ВР з питань безпеки і оборони Сергій Пашинський наголосив, що даним законом не змінюються умови розірвання контракту, тобто вони залишаються такими, які є в нинідіючому законодавстві.

Відповідаючи на запитання народних депутатів з приводу рівня заробітної плати для військовослужбовців, Пашинський зазначив, що в бюджеті на 2016 рік передбачатиметься збільшення зарплат з тим, щоб фактично їх прирівняти до заробітної плати, яку отримають сьогодні патрульні, тобто до 8 тис. грн.