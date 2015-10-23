Порошенко: Вибори мають відбутися з дотриманням всіх міжнародних стандартів (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з керівниками моніторингових міжнародних місій зі спостереження за виборами депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

"Більше 1,5 тис. міжнародних спостерігачів беруть участь у спостереженні за виборами, вони представляють 14 країн і 14 міжнародних урядових і неурядових організацій", - сказав президент.

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Порошенко наголосив, що докладе всіх зусиль, аби захистити вільне волевиявлення громадян під час голосування на місцевих виборах цієї неділі.

"Я зроблю все для того, щоб і місцеві вибори також пройшли з дотриманням тих самих норм і критеріїв (за якими відбувалися президентські і парламентські вибори в травні і жовтні минулого року - УНІАН)", - підкреслив президент.

Порошенко вкотре наголосив, що принциповим є те, аби за результатами виборів у регіонах була сформована проукраїнська влада.

У свою чергу голова місії ОБСЄ/БДІПЛ Тана де Зулуетта від імені всіх спостерігачів подякувала за підтримку з боку української влади.

"Ми тут з 9 вересня працюємо і нам надавали всіляку допомогу з боку органів державної влади", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Центральна виборча комісія завершила реєстрацію міжнародних офіційних спостерігачів на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, перших виборах депутатів рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня, загальна кількість яких становить 1554 особи від 14 іноземних держав та 14 міжнародних організацій.