У ЦВК переконані, що в Маріуполі вдасться організувати голосування
Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський переконаний, що у Маріуполі Донецької області вдасться організувати голосування на місцевих виборах 25 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ЦВК сказав під час брифінгу.
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"Останнім часом довелося чути велику кількість заяв від окремих політиків, тих чи інших осіб, навіть членів Маріупольської міської виборчої комісії про те, що вибори в Маріуполі необхідно або скасувати, або відкласти на невизначений час", - сказав Охендовський.
Він зазначив, що будь-який виборчий процес після його початку може завершитися лише встановленням результатів та їх офіційним оприлюдненням.
Водночас, припинення розпочатого виборчого процесу, відтермінування дня голосування без проведення голосування і встановлення результатів виборів буде припиненням реалізації виборчих прав громадян України, зауважив голова ЦВК.
"Припинити будь-який виборчий процес після його початку і до встановлення результатів є юридично абсолютно неможливим. Ні для Центральної виборчої комісії, ні для будь-якого органу судової гілки влади", - відзначив Охендовський.
Голова ЦВК висловив думку, що вибори у Маріуполі стануть "тестом на здатність нашої держави проводити вільні, чесні, демократичні вибори в тих умовах, в яких зараз наша держава опинилася".
"Я переконаний, що і в 2014 році, коли нам вдалося організувати голосування там і всі переконалися, що воно було законним, так само і в 2015 році ЦВК, Маріупольській міській виборчій комісії та чотирьом районним в місті виборчим комісіям вдасться організувати голосування 25 жовтня", - наголосив Охендовський і додав, що голосування проводитиметься під наглядом численних спостерігачів.
Так, він підкреслив, що будь-які заяви щодо необхідності скасування або перенесення виборів у Маріуполі він вважає "абсолютно безвідповідальними". "Комісія буде робити все для того, щоб голосування там 25 жовтня відбулося", - додав голова ЦВК.
Нагадаємо, 12 жовтня Центральна виборча комісія сформувала новий склад Маріупольської міської виборчої комісії. Попередній склад був розпущений за порушення законодавства.