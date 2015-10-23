Порошенко обговорив з послами країн G7 виконання Мінських домовленостей та хід реформ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, сторони обговорили поточний стан виконання Мінських домовленостей, а також хід реформ в Україні, зокрема судову, конституційну, антикорупційну реформи.

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Також глава держави обговорив з іноземними послами виборчий процес в Україні та наголосив на своїй принциповій позиції щодо необхідності забезпечення чесних та вільних виборів.

Порошенко подякував послам, їх урядам та народам за потужну підтримку та солідарність з Україною у її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. При цьому президент наголосив на важливості збереження єдності та скоординованої позиції усієї проукраїнської глобальної коаліції, поінформували в прес-службі.