Порошенко відповів на петицію про призначення Тимошенко послом в Гондурасі

На сайті глави держави повідомляється, що Петро Порошенко розглянув розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва президента України електронну петицію щодо "призначення Тимошенко Юлії Володимирівни послом в Гондурас", яку підписала понад 27 тисяч громадян.

"Відзначаючи високий інтерес громадян до механізму подання електронних петицій, маю зауважити, що система закордонних дипломатичних установ нашої держави розбудовується, виходячи із зовнішньополітичних пріоритетів України", - йдеться у відповіді.

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Також президент зазначив, що при ухваленні рішень щодо необхідності представлення інтересів нашої держави у конкретній іноземній країні на рівні посольства він виходить із перспектив реального внеску роботи такої дипустанови в забезпечення захисту суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, економічних, енергетичних та інших інтересів, а також у створення сприятливих зовнішньополітичних умов для подальшого розвитку Української держави і народу.

"Інтереси України в Центральній Америці та в Карибському басейні наразі представляють посольства в Мексиканських Сполучених Штатах та в Республіці Куба. Робота цих установ, сфера відповідальності яких також включає Беліз, Гватемалу, Венесуелу, Домінікану і Коста-Рику, дозволяє належним чином підтримувати розвиток політичної, торговельно-економічної і культурно-гуманітарної взаємодії з державами регіону, а також забезпечувати захист прав та інтересів наших громадян", - зазначив Порошенко.

Президент заявив, що потреба у започаткуванні діяльності дипломатичного представництва у Гондурасі на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом України наразі відсутня.