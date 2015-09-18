Петицію за призначення Тимошенко послом у Гондурасі підписали понад 15 тисяч людей

Як зазначається, петиція була зареєстрована на сайті президента України Петра Порошенка 15 вересня.

«У зв'язку з великим управлінським досвідом і необхідними знаннями у Тимошенко Юлії Володимирівни просимо вас призначити послом у Гондурасі», - йдеться в тексті.

Для розгляду главою держави цього питання необхідно 25 тис. підписів. До закінчення збору залишилось 88 днів.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко підписав указ, яким затвердив порядок розгляду електронної петиції, адресовану президенту України, та дав старт роботі відповідного сайту.

Відзначимо, що подібна процедура спілкування народу з президентом успішно працює у США. В Україні поки що найпопулярнішою була петиція про вільне володіння зброєю.