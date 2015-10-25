Виборчі дільниці у Красноармійську та Маріуполі не відкрились

Про це повідомляють спостерігачі Донецької обласної організації ВГО «Комітет виборців України» та Громадянської мережі «ОПОРИ».

Зазначається, що минулої ночі Донецький обласний адміністративний суд, який зараз знаходиться в Слов’янську, визнав недійсним рішення Красноармійської міської територіальної виборчої комісії про вибір типографії у Краматорську для друку бюлетенів. Типографія у Краматорську є приватною, а у ТВК ще також є договори із попередньою типографією «Приазовський рабочий» (Маріуполь) та «Зоря» (Київ).

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За даними спостерігачів, Красноармійська ТВК сьогодні зранку на засіданні прийняла бюлетені з типографії.

«Проте, другим питанням на порядку денному стояла передача бюлетенів дільничним виборчим комісіям. 5 членів комісії разом з головою проголосували за. Проте, 9 членів комісії зазначили, що оскільки суд визнав неправомірним рішення обрати приватну друкарню, отже бюлетені недійсні. Попри те, що незгодні з цією тезою 5 членів комісії покинули засідання, кворум у комісії (9 з 17) залишився, то ж вони прийняли рішення не видавати бюлетені ДВК. Комісія запланувала зібратись о 22:00 та оголосити вибори такими, що не відбулись». – йдеться у повідомленні.

У Маріуполі, як констатують спостерігачі, усі 720 тисяч бюлетенів ще з ночі залишились на території типографії під охороною. ЦВК надіслала телеграму Маріупольській міській територіальній виборчій комісії з вимогою роздати бюлетені дільничним виборчим комісіям та провести вибори. Проте, ТВК так і не зібралась на засідання.

Спостерігачі також повідомляють, що минулої ночі Донецький обласний адміністративний суд розглядав заяву Віктора Баштового одного з кандидатів на посаду Дружківського міського голови.

«У його позовній заяві йдеться про те, що не здійснювався контроль за виготовленням бюлетенів, тому їх треба визнати недійсними. Суд відмовив у задоволенні вимог. Таким чином, усі бюлетені залишаються дійсними», - наголосили спостерігачі від облКВУ та «ОПОРИ».