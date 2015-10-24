У Миколаєві члени виборчої комісії порвали "зайві" бюлетені - "ОПОРА"

У Миколаєві на одній із дільничних виборчих комісій члени комісії порвали зайві бюлетені, на іншій виявили помітки на прізвищах кандидатів у мера Миколаєва.

Про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА".

Так, як вказано у повідомленні, на ДВК №480802 під час перерахування член комісії виявив у пакунку 16 "зайвих" бюлетенів.

Замість того, щоб скласти акт про розбіжності він порвав їх. На місце події виїхали представники Миколаївського міськвиборчкому та Корабельної районної у Миколаєві виборчої комісії. Як повідомив член ТВК Станіслав Мальцев, який виїжджав до ДВК, порвані бюлетені поклали в окремий пакунок і склали акт.

А на дільниці №480776 під час пропечатування на 377 бюлетенях для голосування за Миколаївського міського голову на прізвищах двох кандидатів виявили позначки: крапки діаметром близько 2 мм (саме на прізвищах, а не в квадратиках для голосування, що може бути поліграфічним браком). Про цей факт повідомили Заводській районній в Миколаєві виборчій комісії.

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У районній виборчій комісії порекомендували членам ДВК видавати виборцям ці бюлетені насамкінець.

Як повідомляв УНІАН, Комітет виборців України заявив про факти порушення політичними партіями в окремих регіонах «дня тиші» перед місцевими виборами.

Як зазначили у КВУ, такі порушення зафіксовані, зокрема, в Києві, Херсоні та Одесі. У Комітеті виборців наголосили, що використання слоганів і символіки політичних партій у «день тиші», який настав в Україні 24 жовтня, вважається порушенням закону «Про місцеві вибори».