У Чернігівській області на одній з дільниць немає бюлетенів – КВУ

11:15, 25 жовтня 2015
Політика
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Виборці приходять на дільницю у місті Мена, проте проголосувати не можуть.

На одній із дільниць у Чернігівській області немає бюлетенів / УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Комітет виборців України.

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"У місті Мена Чернігівської області на виборчій дільниці №740413 (вул. Довженка, 8) відсутні виборчі бюлетені. Виборці приходять до дільниці, проте проголосувати не можуть", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що у Маріуполі та Красноармійську виборчі дільниці взагалі не відкрились.

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