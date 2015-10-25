У Чернігівській області на одній з дільниць немає бюлетенів – КВУ
11:15, 25 жовтня 2015Політика
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Виборці приходять на дільницю у місті Мена, проте проголосувати не можуть.
На одній із дільниць у Чернігівській області немає бюлетенів / УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Комітет виборців України.
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"У місті Мена Чернігівської області на виборчій дільниці №740413 (вул. Довженка, 8) відсутні виборчі бюлетені. Виборці приходять до дільниці, проте проголосувати не можуть", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що у Маріуполі та Красноармійську виборчі дільниці взагалі не відкрились.
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