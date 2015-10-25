У Маріуполі скасували місцеві вибори

Про це йдеться у повідомленні Управління інформаційної політики та з питань преси Донецької обласної державної адміністрації.

«Маріупольська міська виборча комісія не отримала бюлетені з типографії та, відповідно, не передала дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, які не можуть бути використані під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року. Таким чином, чергові місцеві вибори у місті Маріуполі скасовано», - зазначається у повідомленні.

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В ОДА також заявили, що складна суспільно-політична ситуація спостерігається у Красноармійську.

«25.10.2015 рішенням Окружного адміністративного суду від 25.10.2015 №805/4737/15-а в Донецькій області у Красноармійську виготовлення бюлетенів визнано незаконним. Використовувати такі бюлетені на виборах неможливо, тому голова виборчої комісії Смаль О.П. склав свої повноваження. Виборча комісія прийняла рішення не проводити вибори у м. Красноармійську», - зазначається у повідомленні.