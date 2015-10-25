У ЦВК не бачать підстав не передавати сьогодні виборчі бюлетені ДВК у Красноармійську

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський, передає кореспондент УНІАН.

“Там немає жодних перешкод для передачі виборчих бюлетенів. Рішення суду, яке члени комісії прийняли як обґрунтування непередачі бюлетенів, не набуло чинності. Його буде оскаржено, і я впевнений, що сьогодні воно буде скасоване судом вищої інстанції”, - зазначив Охендовський.

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Як повідомляв УНІАН, виборчі дільниці в Красноармійську не відкрилися.

У ніч на 25 жовтня Донецький обласний адміністративний суд, який зараз знаходиться в Слов'янську, визнав недійсним рішення Красноармійської міської територіальної виборчої комісії про вибір друкарні в Краматорську для друку бюлетенів. Друкарня в Краматорську є приватною, а в ТВК ще також є договори з попередньою друкарнею «Приазовський робочий» (Маріуполь) та «Зоря» (Київ).