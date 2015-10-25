Луценко збирає Раду коаліції через зрив виборів у Маріуполі
15:04, 25 жовтня 2015Політика
924 0
Голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко закликав голів фракцій парламентської коаліції зібратися 26 жовтня.
Юрій Луценко скликає коаліцію / УНІАН
Про повідомили у прес-служби "Солідарності".
Читайте такожУ Котовську і Затоці на Одещині вибори можуть визнати недійсними
"Юрій Луценко закликає лідерів фракцій коаліції зібратися у понеділок, 26 жовтня, на Раду коаліції для законодавчого опрацювання механізму проведення місцевих виборів у Маріуполі до кінця поточного року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо сьогодні у Маріуполі офіційно скасували місцеві вибори.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter