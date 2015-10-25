Луценко збирає Раду коаліції через зрив виборів у Маріуполі

Голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко закликав голів фракцій парламентської коаліції зібратися 26 жовтня.

Про повідомили у прес-служби "Солідарності". Читайте такожУ Котовську і Затоці на Одещині вибори можуть визнати недійсними "Юрій Луценко закликає лідерів фракцій коаліції зібратися у понеділок, 26 жовтня, на Раду коаліції для законодавчого опрацювання механізму проведення місцевих виборів у Маріуполі до кінця поточного року", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо сьогодні у Маріуполі офіційно скасували місцеві вибори.

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