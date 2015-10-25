У Вінницькій області ОПОРА заявляє про масове голосування без паспортів
17:50, 25 жовтня 2015Політика
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У Вінницькій області громадянська мережа ОПОРА заявляє, що виборці масово голосують без паспортів.
На Вінниччині масово голосують без паспортів / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила прес-секретар громадянської мережі ОПОРА у Вінницькій області Галина Сегеда.
«Масовим порушенням є видача бюлетенів виборцям без паспортів. Це спостерігається практично по всій Вінницькій області», — сказала Сегеда.
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За її словами, люди пред’являють копії паспортів, інші посвідчення. Спостеріачі ОПОРИ з даного приводу звертаються до правоохоронних органів та дають зауваження членам та головам комісій. «У більшості випадків є реакція на зауваження – виборців відправляють додому й потім вони повертаються із паспортами», - зазначила Сегеда.
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