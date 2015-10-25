Порядок на виборах охороняють понад 102 тисяч правоохоронців

Про це повідомляє оперативний штаб МВС України.

«З метою забезпечення належного рівня безпеки під час виборів до охорони громадського порядку залучено 102 114 працівників правоохоронних органів, 30 482 представників громадськості»,- зазначається в повідомленні.

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62 280 осіб залучено до охорони громадського порядку безпосередньо біля виборчих дільниць, з них: 43 371 - працівники ОВС, 10 – військовослужбовців НГУ, 3 887 – ДСНС, 54 - Держприкордонслужби, 22 – податкової міліції, 13 936 – громадських формувань.

Крім того, 20 607 осіб забезпечують правопорядок в громадських місцях, з них: 6 723 працівників міліції, 1340 - патрульної служби поліції, 1794 - військовослужбовців НГУ, 100 - слухачів ВНЗ, 138 -ДСНС, 455 - ДПСУ, 20 - податкової міліції та 9 437 - представників громадськості.

Як зазначили в МВС, ще 8 823 особи перебувають у резерві.