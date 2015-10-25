У Чернігівській області явка виборців на 20.00 становить 51,93% - обласна ТВК

Про це повідомили УНІАН в обласній ТВК.

Традиційно у сільській місцевості активність виборців була вищою, аніж у містах. Серед районів області найбільш активно голосували жителі Срібнянського району. Там явка досягла 57%. Серед міст найменш активними виявилися ніжинці – по місту явка становить 34,5%. У Чернігові проголосували 44% виборців.

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Загалом у Чернігівській області працювали 1092 виборчі дільниці (1053 – звичайних та 39 – спеціальних у лікувальних закладах області), до списків виборців включено 848 тисяч 200 осіб. Місцеві вибори пройшли у п'яти об'єднаних громадах.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Чернігівській області на одній з дільниць зранку не було бюлетенів.