Ватажок "ЛНР" Плотницький: Українській стороні нічого робити на наших майбутніх виборах

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на одному з сайтів бойовиків.

"Ми бачимо, що Україна не вміє або не хоче слідувати стандартам ОБСЄ на власній території. Тому нічого їм робити і на наших майбутніх виборах. Ми проведемо їх самі по стандартам ОБСЄ і при спостереженні БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини)", — йдеться в заяві Плотницького.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією "Інформаційного спротиву", російські "куратори" віддали наказ ватажкам терористичної організації "Луганська народна республіка" проводити підготовку до місцевих виборів 21 лютого 2016 року.

У той же час, на думку авторів статті "Мінська пастка, в яку потрапила Україна", яку раніше опубліковав УНІАН, в лютому 2015 року Мінські угоди "затверджувалися в поспіху і не дуже обдумано".

В результаті деякі поступки представників України в контактній групі і, потім, обіцянки президента України Петра Порошенка учасникам "нормандських» і "паризьких" зустрічей виконувати Мінські домовленості, "стали помилками", які, на думку експертів, країна ще буде "розгрібати" не один день.

Важливий нюанс Мінських угод у тому, що, зафіксована послідовність дій по реалізації Мінських угод передбачає, в першу чергу, проведення виборів на територіях "ДНР" і "ЛНР", і лише після цього почнеться процес відновлення Україною контролю над державним кордоном з Росією, зазначають автори.

"Більше того, згідно з документом, претендувати на повне відновлення контролю над кордоном Україна може тільки після внесення змін у Конституцію, при чому, ці зміни потрібно проводити за погодженням з представниками «окремих районів» Донецької та Луганської областей – тих районів, які офіційний Київ зараз називає то "тимчасово окупованими", то "непідконтрольними", - йдеться в статті.