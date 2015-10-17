Російські "куратори" наказали ватажкам "ЛНР" готуватись до місцевих виборів 21 лютого 2016 року – Тимчук

Про це повідомив народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, одночасно представникам "органів влади ЛНР" заборонено коментувати можливе проведення виборів у "ДНР" у березні 2016 року.

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"Серед членів бандформувань "ЛНР" поширюється інформація про те, що "виборів взагалі не буде" з посиланням на те, що "ЛНР/ДНР" увійдуть до складу РФ", - написав Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, раніше ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький своїм "указом" переніс "місцеві вибори" з 1 листопада 2015 року на 21 лютого 2016 року.