Російські "куратори" наказали ватажкам "ЛНР" готуватись до місцевих виборів 21 лютого 2016 року – Тимчук
14:13, 17 жовтня 2015Політика
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Російські "куратори" віддали наказ ватажкам терористичної організації "Луганська народна республіка" проводити підготовку до місцевих виборів 21 лютого 2016 року.
REUTERS
Про це повідомив народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, одночасно представникам "органів влади ЛНР" заборонено коментувати можливе проведення виборів у "ДНР" у березні 2016 року.
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"Серед членів бандформувань "ЛНР" поширюється інформація про те, що "виборів взагалі не буде" з посиланням на те, що "ЛНР/ДНР" увійдуть до складу РФ", - написав Тимчук.
Як повідомляв УНІАН, раніше ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький своїм "указом" переніс "місцеві вибори" з 1 листопада 2015 року на 21 лютого 2016 року.
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