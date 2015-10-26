У Черкасах у другий тур проходять діючий мер Одарич та представник "Батьківщини" - штаб

Такі дані паралельного підрахунку свого штабу голосів сьогодні оприлюднив у на своїй сторінці у мережі Фейсбук лідер Партії Вільних демократів, міський голова Черкас Одарич.

Згідно цих даних, за Одарича проголосувало 22,7% виборців, за висуванця від ВО «Батьківщина» Анатолія Бондаренка - 11,6%, за висуванця від УКРОПу Андрія Бортника - 10,1%.

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За даними штабу іншого кандидата, висуванця БПП «Солідарність», секретаря Черкаської міськради Олександра Радуцького, діючий мер Черкас Одарич отримав 20,8% голосів виборців, Радуцький – 11,78%, Бондаренко- 11,3%.

В той же час за даними паралельного підрахунку Партії вільних демократів, Партія вільних демократів отримала 14,1% голосів, БПП «Солідарність» - 11,1%, «Батьківщина» 10,5% і партія «Черкащани» - 9,7%. Більше 5% голосів здобули ВО «Свобода» (8,2%), «Самопоміч» (7,9%), УКРОП (7,6%) та Радикальна партія Ляшка (5,3%).

Станом на ранок 26 жовтня попередні дані від Черкаської міської виборчої комісії ще не оприлюднено. Прийом бюлетенів із дільниць у МВК проходить спокійно. Всього у голосуванні в Черкасах взяли участь 86 060 мешканців.

За даними ЦВК, в Черкаській області взяло участь у голосуванні 47,02% жителів області, або понад 475 тис. осіб.