Біля будинку мера Черкас вибухнув невідомий пристрій

Вночі у селі Мошни Черкаського району під вікнами приватного будинку міського голови Черкас Сергія Одарича стався вибух невстановленого вибухового пристрою.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв’язків УМВС в Черкаській області, відмовившись від подальших коментарів.

Водночас, як повідомив вранці на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук» сам Одарич, вночі невідомі зловмисники кинули вибуховий пристрій під вікна спальні його будинку.

Читайте такожЕкс-заступнику прокурора Черкас оголосили про підозру у незаконному затриманні майданівців

«Цілком очевидно, що намір зловмисників був залякати. Бо заряд був не сильний – навіть не вибило шибки. При цьому точність влучання – дуже висока, особливо враховуючи дальність кидка (40-50 м). На місці працюють експерти-вибухотехніки та слідчі», - повідомив він.

У своєму повідомленні у соцмережі мер Черкас пов’язує цю подію зі своєю позицією щодо забудови центральної частини Черкас. Зокрема, Одарич виступає проти забудови Замковоі гори на березі Дніпра (тут планували збудувати готель) та площі за Черкаським обласним драмтеатром (планувалося побудувати елітний житловий комплекс).