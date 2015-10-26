Кремль і ФСБ обговорюють, чи звільняти Плотницького за крадіжки - ІС

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Дмитро Тимчук з посиланням на дані групи ІС.

"Керівництво ФСБ РФ наполягає на спільному з АП РФ «кураторства» у всіх сферах діяльності «ЛНР» та ініціює питання зміщення Плотницького з посади «голови ЛНР» через наявність компрометуючих даних на нього (участь у корупційних схемах розкрадання державних коштів і «допомоги» з РФ тощо)" , - йдеться в повідомленні.

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У той же час, за інформацією ІС, представники АП РФ виступили проти усунення Плотницького з посади з метою «уникнення загострення управлінського кризи в республіці та спекуляцій у рамках мінських домовленостей».

Як повідомляв УНІАН, ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що вибори в Україні нібито пройшли з порушеннями, у тому числі стандартів ОБСЄ, тому "ЛНР" у 2016 році може провести "місцеві вибори" без участі української сторони.