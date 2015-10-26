Бойовики "ЛНР" не дотримуються домовленості про відведення техніки - Тимчук

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначає, що, зокрема, важка бронетехніка (танки) відводяться терористами з позицій у районі н. п. Жовте Луганської області в спеціально підготовлені бокси автобази н. п. Олександрівськ (на північний захід від Луганська).

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"Подібна картина спостерігається на ряді інших ділянок (райони н. п. Успенка, Харцизьк, Донецьк та ін., приморський напрямок), де озброєння відводяться бойовиками на незначну відстань на заздалегідь підготовлені замасковані позиції або на цивільні об'єкти", - пише Тимчук.

Крім того, за його інформацією, представники т. зв. "міністерства державної безпеки ДНР" разом із співробітниками ФСБ Російської Федерації проводять заходи, спрямовані на виявлення у бойовиків "армії ДНР" неврахованої зброї і боєприпасів. У разі виявлення такої зброї підозрювані в їх зберіганні особи негайно беруться під варту і доставляються до м. Донецьк для проведення подальшої перевірки, зазначив Тимчук.