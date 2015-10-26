За фактом підкупу виборців у Чернігові відкрили кримінальне провадження

У Чернігові міліція відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців представниками Аграрної партії.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв'язків Управління МВС у Чернігівській області.

За інформацією співробітника сектора, провадження відкрито за ч.1 ст.160 Кримінального кодексу України (підкуп виборців), що карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Читайте такожДанські спостерігачі позитивно оцінюють хід голосування, але відзначають факти підкупу виборців

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня до міліції надійшло повідомлення від представників Радикальної партії про те, що у Чернігові громадяни отримують гроші за голосування. Правоохоронці у приміщенні на 6-му поверсі виявили двох жінок, списки та гроші (понад 30 тис. грн). Правоохоронці уточнили, що, за попередньою інформацією, жінки роздавали гроші від Аграрної партії.

Водночас представники Аграрної партії заперечили підкуп виборців. Вони пояснили, що активісти політсили розплачувалися за роботу із волонтерами, а членів Радикальної партії звинуватили у нападі на свій офіс.