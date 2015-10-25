У Краматорську зафіксували факт підкупу виборців

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського відділу міліції, до правоохоронців звернувся голова дільничної виборчої комісії з інформацією, що в кабінці для голосування громадянин зробив фото бюлетеня. Виборець пояснив співробітникам міліції, що телефон йому дав невідомий чоловік, який запропонував грошову винагороду за позначку, поставлену навпроти певної партії. Виборець повинен був зробити фото бюлетеня. У зазначеному телефоні співробітники міліції виявили ще кілька фото з бюлетенями, в яких стояли відмітки навпроти однієї і тієї ж партії.

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Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який здійснював підкуп. Факт внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборців). Проводиться досудове розслідування.